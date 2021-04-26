Engelli aracına akü isteyen de oldu, çocukların eğitimi için tablet isteyen de.

İstekler tek tek not alındı. Hayaller kısa sürede gerçeğe dönüştü.

Engelli ve bakıma muhtaç bireyleri en çok, hatırlanmak mutlu etti. O mutluluk yüzlerine yansıdı.

Ordu Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde "Hatırlanmak Bir gün Değil, Her Gün" projesi ile 19 ilçeyi dolaştı.

"Yılın her günü engeli olan vatandaşlarımızın yanında olalım"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, projeyle ilgili şunları söyledi:

"Ordu genelinde tespit ettiğimiz 40 bin 435 engeli olan vatandaşımıza ulaştık ve 26 bin 860 engeli olan vatandaşımızın evleri ziyaret edildi. Devletimizin şefkatini, sıcaklığını ve merhametini yetim ve öksüz evlatlarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, dede ve ninelerimize göstermeye çalıştık. Pandemi şartlarına uygun bir şekilde bu projemize devam ediyoruz. Biz istiyoruz ki, yılın belirli gün ve haftalarında değil, yılın her günü engeli olan vatandaşlarımızın yanında olalım."

Gönüllere dokunan sosyal sorumluluk projesi ile yardıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalınmadık kapı bırakılmayacak.