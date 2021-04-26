Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 2 astsubay, 1 uzman çavuş yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'da FETÖ Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin operasyonda 2 muvazzaf astsubay ve uzman çavuş gözaltına alındı.
Terörle Mücadele ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY şüphelileri 2 astsubayın ve uzman çavuşun yakalanması için çalışma başlattı.
Astsubaylar İ.S. A.A. ve uzman çavuş C.A. ikametlerinde yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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