Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce 19-25 Nisan'da kent genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ PKK/KCK Terör Örgütü
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