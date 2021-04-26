Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta, COVID-19 temaslısı bankada yakalandı
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulamasını ihlal eden bir kişi, banka şubesinde yakalandı.
Sivas'ta, sabah saatlerinde kent merkezindeki iş yerinin karşısındaki bir bankanın şubesine giden 57 yaşındaki Y.A'nın, burada yapılan HES kodu sorgulamasında COVID-19 temaslısı olduğu ortaya çıktı.
Polis ekipleri, Y.A. hakkında karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle ceza tutanağı düzenledi.
Y.A. hakkında adli işlem başlatılacağı da belirtildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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