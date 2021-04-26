Sivas'ta, sabah saatlerinde kent merkezindeki iş yerinin karşısındaki bir bankanın şubesine giden 57 yaşındaki Y.A'nın, burada yapılan HES kodu sorgulamasında COVID-19 temaslısı olduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri, Y.A. hakkında karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle ceza tutanağı düzenledi.

Y.A. hakkında adli işlem başlatılacağı da belirtildi.