Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
54 ayrı suçtan aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" başta olmak üzere 54 ayrı suçtan aranması bulunan şüpheli yakalandı.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2018-2021 yılları arasında İstanbul, Erzurum, Bursa, Çanakkale, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Afyonkarahisar, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Muğla, İzmir, Aydın ve Ardahan'da ilgili mahkemeler tarafından "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" konuları başta olmak üzere hakkında 54 aranma kaydı bulunduğu belirlenen E.K.'yi 24 Nisan'da yakaladı.
Etiketler: Dolandırıcılık
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