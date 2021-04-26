Sur'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu"nun tamamlandığı 9 Mart 2016'dan bu yana terörün neden olduğu tahribatın ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için hayata geçirilen projelerle sağlanan büyük dönüşüm sürüyor.

Bir yandan tarihi cami, kilise, hamam ve sivil mimarı yapılarda restorasyon çalışmaları aralıksız sürerken diğer yandan da konutların inşası devam ediyor.

Dabanoğlu ve Özdemir mahallelerinde yapımı tamamlanan 155 konutun anahtar teslimi başladı. İnşası süren konutların da tamamlandıkça hak sahiplerine anahtar teslimleri sürecek.

[Fotoğraf: AA]

"155 konutun anahtar teslimine başladık"

Vali Münir Karaloğlu, terörün çirkin yüzünü en acı şekilde yaşayan şehirlerinden birinin Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Suriçi bölgesi olduğunu söyledi.

İlçenin 6 mahallesinin 2016'dan bugüne kullanıma kapalı olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, buradaki evlerin tamamına yakınının hendek ve çukur olaylarında terör örgütü tarafından tahrip edilen yapılar olduğunu vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Münir Karaloğlu, devletin son 5 yılda burada olağanüstü bir çalışma yaptığını vurgulayarak, "Şu anda Allah'a hamdolsun artık vatandaşımıza Sur içi bölgesinde anahtar teslim noktasına gelebildik. Sur içi bölgesinde yıkılan mahallelerde 506 konut, 122 iş yeri, 9 motel inşamız sürüyor. Şu anda bitenler ve inşaatı devam edenler var. Dabanoğlu ve Özdemir mahallelerindeki 155 konutun anahtar teslimine başladık" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Bölgeyi gerçek sahipleriyle buluşturmaya devam edeceğiz"

Karaloğlu, bölgede evlerin, iş yerlerinin, tarihi mekanların, camilerin, kiliselerin, hamamların restorasyonlarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bundan sonra açacağımız ilk bölüm Alipaşa Mahallesi'ndeki 1. etap. Önümüzdeki iki hafta içerisinde inşallah orada da anahtar teslimine başlayacağız. Sonra Yenikapı'daki iş yerlerinin tamamlanması çok yakın, orayı açacağız. Daha sonra Alipaşa'daki 2, 3, 4. ve 5. kısımlar ki, onlarda şu anda yüzde 80-85-90 seviyelerinde olan bölgelerimiz var. İnşaatlar bittikçe bu bölgeyi, insanımızla, bu bölgenin gerçek sahipleriyle buluşturmaya devam edeceğiz."