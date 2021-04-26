Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüse yakalanan çift birer hafta arayla vefat etti
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören karı koca birer hafta arayla hayatlarını kaybetti.
Sulusaray ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Hamdi ve 64 yaşındaki Hamide Hasgül çifti iki hafta önce, COVID-19'a yakalanmış,ardından da Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmışlardı.
Hamdi Hasgül geçen hafta hayatını kaybetti. Hasgül'ün cenazesi Sulusaray ilçesinde toprağa verildi.
[Fotoğraf: İHA]
Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Hamide Hasgül ise bugün yaşamını yitirdi.
Hamide Hasgül'ün cenazesi Sulusaray ilçesinde toprağa verilecek.
Etiketler: Koronavirüs
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