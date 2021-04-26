Sulusaray ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Hamdi ve 64 yaşındaki Hamide Hasgül çifti iki hafta önce, COVID-19'a yakalanmış,ardından da Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmışlardı.

Hamdi Hasgül geçen hafta hayatını kaybetti. Hasgül'ün cenazesi Sulusaray ilçesinde toprağa verildi.

[Fotoğraf: İHA]

Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Hamide Hasgül ise bugün yaşamını yitirdi.

Hamide Hasgül'ün cenazesi Sulusaray ilçesinde toprağa verilecek.