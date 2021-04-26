Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 7'si kamu görevlisi toplam 11 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ üyesi oldukları ve diğer bazı örgüt üyeleriyle irtibatlarının bulunduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Bursa ve Adana'da belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6'sı infaz koruma memuru, biri müezzin, 4'ü meslekten ihraç edilmiş 11 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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