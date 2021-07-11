Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 04:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ümraniye'de seyir halindeki kamyonet yandı
İstanbul Ümraniye TEM Bağlantı Yolunda seyir halindeki eşya yüklü kamyonet bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Olay saat 23:30 sıralarında Tem Bağlantı Yolu Ümraniye mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Caner Dikicier yönetimindeki 34 EAV 740 plakalı eşya yüklü kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Sürücü Dikicier durumu fark etmesi üzerine kamyoneti terk etti. Kısa sürede alev topuna dönen kamyonet ve kasasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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