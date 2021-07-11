Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi yakınlarında içinde kapasitesinden fazla düzensiz göçmenin bulunduğu 65 ER 186 plakalı minibüs, belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Kazada çok sayıda düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrildikten sonra alev alan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen minibüste bulunan 12 kişi hayatını kaybetti.

Van'ın Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün dün gece saatlerinde kaza yapması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.https://t.co/ao9bekhHgc pic.twitter.com/sdmeJwEQfG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 11, 2021

Yaralanan 26 kişi de müdahalenin ardından ambulanslarla Van, Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldı. Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazanın ardından Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Erkan Savar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Kullanılamaz hale gelen minibüs, ekiplerin incelemesinin ardından çekiciyle kaldırıldı.

Valilik açıklama yaptı

Van Valiliği’nden kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Kaza sonrasında yanan araca ekiplerin müdahale ettiği ve yangının söndürüldüğü bildirildi.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Araç içerisinde ve hastanelerde yapılan kontrollerde aracın düzensiz göçmenleri taşıdığı, kazada organizatör Cüneyit Avar ile birlikte 11 düzensiz göçmenin vefat ettiği tespit edilmiştir. Kazada yaralanan 26 düzensiz göçmenin ambulanslarla çeşitli hastanelere sevki gerçekleştirilmiştir. Kaza yapan 65 ER 186 plakalı aracın adına kayıtlı olduğu tespit edilen S.A. gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir."