Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 01:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 00.53'te merkez üssü Sungurlu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 12,39 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Etiketler: Deprem
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