Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 Pazar 03:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Çukurova ilçesinde, Samet B'nin kullandığı 01 TG 354 plakalı otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda, bir otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Samet B. ile araçta bulunan Furkan B, Cumali B, Mehmet B. ve Mustafa B. kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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