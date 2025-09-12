Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobil kafeteryaya girdi

Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi Sahur Sokak'ta sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, başka bir otomobille çarpışarak içerisinde müşterileri bulunan bir kafeteryadan içeri girdi.

Olayda yaralanan olmazken, kafeteryada ve otomobilde hasar oluştu.

Kazanın ardından otomobilin kafeteryaya girmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin iş yerine girmesiyle içeride bulunanların yaşadığı panik görülüyor.

İşletme sahibi Bilal Ekinci, gazetecilere, kazadan iki dakika önce bir çalışanın otomobilin içeri girdiği yerdeki masada oturduğunu ve şans eseri kazadan kurtulduğunu söyledi.

Çalışanın yemek siparişini almak için masadan kalktığını ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kontrolünü kaybederek kafeteryadan içeri girdi. Otomobilin camdan girdiği taraftaki masada bir arkadaşımız oturuyordu. Olaydan iki dakika önce o arkadaşımız yemek siparişi vermiş ve sipariş gelince içeri geçiyor. İki dakika sonra otomobil buradan içeri giriyor. Çalışanlar da korkudan kaçışmaya başlıyor hatta birisi donup kalıyor olduğu yerde. Tek temennimiz kimseye bir şey olmaması."