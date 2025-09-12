Açık 16.7ºC Ankara
AA 12.09.2025 02:30

Erzurum'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Erzurum'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzurum'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: DHA]

U.C.K'nın kullandığı hafif ticari araç, Farabi Bulvarı Erzurum Teknik Üniversitesi'nin piknik alanına girişinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve ardından aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride düştü.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları çalışmayla araçta sıkışan U.C.K, H.K. ve E.K’yı bulunduğu yerden çıkardı.

Yapılan incelemede E.K’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan U.C.K. ve H.K, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet Başsavıcısı Adem Aydemir olay yerine gelerek inceleme yaptı, ekiplerden bilgi aldı.

Erzurum Trafik Kazası
OKUMA LİSTESİ