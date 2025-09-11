Açık 19.5ºC Ankara
AA 11.09.2025 23:14

Ankara'da bozuk et ve tavuk tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti durduruldu

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bozuk et ve tavuk ürünü tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da bozuk et ve tavuk tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti durduruldu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 3 köfte üreticisinde arama yapıldı.

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan 11 ton 250 kilogram et ve tavuk ürününde işlem yapıldı. Ürünlerden bir kısmı, numune alınmasının ardından imha edilirken, 2 şüpheli "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Ankara'da bozuk et ve tavuk tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti durduruldu

Söz konusu işletmelerin faaliyetleri Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince geçici olarak durduruldu.

