Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.09.2025 21:52

Bilecik'te Hamsu Köprüsü trafiğe kapatıldı

Bilecik'te kent içi ulaşımı sağlayan ve bir süredir tadilatta olan Hamsu Köprüsü, güvenlik sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bilecik'te Hamsu Köprüsü trafiğe kapatıldı

Yaklaşık 1 ay önce bir yöne akışı sağlayan kısmın yıkılıp yapım çalışmalarının devam ettiği köprüde, trafik yıkılmayan kısımdan çift yönlü sağlanıyordu.

Yapılan tadilat sırasında köprünün bu kısmında da güvenlik riski tespit edilince köprü trafiğe tamamen kapatıldı.

Polis ekipleri, köprüde güvenlik önlemleri alarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Bilecik'te Hamsu Köprüsü trafiğe kapatıldı

Çift yönlü olarak araç trafiğine geçici olarak kapatıldı

Konuya ilişkin Bilecik Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Hamsu Köprüsü'nde yürütülmekte olan yapım ve onarım çalışmaları sırasında diğer ayak üzerinde güvenlik riski oluşturabilecek bir durum tespit edilmiş olup, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla köprü çift yönlü olarak araç trafiğine geçici süreyle kapatılmıştır. Karayolları ekipleri, yolun en kısa sürede tekrar ulaşıma açılması için yoğun bir şekilde sahada çalışmalarını sürdürmektedir. İlerleyen saatlerde yolun açılması hedeflenmektedir."

ETİKETLER
Bilecik Trafik Polis
Sıradaki Haber
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile kardeşi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:12
Terkos Barajı'nda suyun rengi yeşile döndü
21:46
BM Güvenlik Konseyi üyeleri, İsrail'in adını vermeden Doha'daki saldırıyı kınadı
21:33
Bakan Bolat: Yıllık 390 milyar dolarlık ihracata ulaşacağız
21:12
Belarus: Polonya ve Letonya'nın sınır boyunca hava sahasını kapatmasını kınıyoruz
21:57
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile kardeşi tutuklandı
20:45
Filistin Büyükelçisi Mustafa: Türkiye'nin İsrail'e ticaret yasağını takdirle karşılıyoruz
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy’de icra edildi
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy’de icra edildi
FOTO FOKUS
Sessiz depresyon: Sosyal medyada mutlu, içeride yalnız
Sessiz depresyon: Sosyal medyada mutlu, içeride yalnız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ