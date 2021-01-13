Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 08:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ümitcan Uygun'un yanındaki kadın Ankara'ya getirildi
[Fotoğraf: AA]
Aleyna Çakır'ın ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun'un, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde yanında bulunan ve isminin Fadime Büşra G. olduğu belirlenen kadın da yakalanarak Ankara'ya getirildi.
Polis ekipleri, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunduğu belirlenen Fadime Büşra G'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda Fadime Büşra G'nin, İzmir'de olduğu belirlendi.
Zanlı, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürülen Fadime Büşra G, burada Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince teslim alındı.
Uçakla Ankara'ya getirilen Fadime Büşra G'nin, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerine başlandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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