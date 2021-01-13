Uyuşturucu temin ve ticareti ile mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdüren Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, daha önce de aynı suçtan hakkında işlem yapılan M.A'nın, E.Ö ve A.A. ile Ergazi Mahallesi Batı Bulvarı'nda uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıları takibe alan ekipler, şüphelileri bir süre takip ettikten sonra eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların gösterdikleri ve Ö.D'ye ait olduğu öğrenilen Yenimahalle ve Keçiören ilçelerindeki iki adreste arama yapan ekipler, 5 kilogram eroin ele geçirdi.

İkinci operasyonda 15 kilogram eroin ele geçirildi

Çalışmalarını sürdüren Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Afganistan uyruklu zanlıların bir alışveriş merkezi etrafında uyuşturucu sattıkları ve ellerinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu istihbaratı üzerine bölgeyi izlemeye aldı.

Verilen eşkale uyan Afganistan uyruklu bir kişinin dolmuş ile alışveriş merkezi çevresinden ayrıldığını gören ekipler, dolmuşu takibe alarak bir süre izledi. Dolmuştan inen ve polisleri fark eden zanlı kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan Afganistan uyruklu C.A'nın üzerinde yine siyah poşete sarılı olarak satışa hazır halde bir miktar eroin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A'nın ifadesinde uyuşturucuları Çubuk ilçesindeki bir adresten aldığını itiraf etmesi üzerine harekete geçen ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Afganistan uyruklu M.R. ve A.O. gözaltına alındı.

C.A'nın gösterdiği adreslerde yapılan aramada ise 15 kilogram eroin ele geçirildi.

İki operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı ve ele geçirilen 20 kilogram eroin maddesi, işlemlerin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edildi.