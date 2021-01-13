Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de İZBAN kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Buca ilçesinde İZBAN treninin çarptığı 22 yaşındaki Abdulkadir Balkan olay yerinde hayatını kaybetti.
Tepeköy yönünden Aliağa istikametine gitmekte olan İZBAN bünyesinde işletilen tren, Akıncılar Mahallesi'nde raylardan geçmeye çalışan Abdulkadir Balkan'a çarptı.
Makinistin ve çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Balkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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