AA 07.11.2025 10:04

Ulusal Süt Zirvesi 20 Kasım'da Antalya'da yapılacak

Antalya'da 20-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Ulusal Süt Zirvesi'nde, sektörün geleceği, üretim teknolojilerinden ticaret politikalarına, markalaşmadan sürdürülebilirliğe uzanan geniş bir perspektifte değerlendirilecek.

Ulusal Süt Zirvesi 20 Kasım'da Antalya'da yapılacak

Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından düzenlenecek Ulusal Süt Zirvesi'nde, sektörün geleceği, üretim teknolojilerinden ticaret politikalarına, markalaşmadan sürdürülebilirliğe uzanan geniş bir perspektifle değerlendirilecek.

USK'dan yapılan açıklamaya göre, zirve bu yıl 20-23 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar'ın da katılması beklenen zirvede, süt üreticilerinden sanayicilere, yem ve perakende sektöründen kamu temsilcileri ve sektör tedarikçilerine kadar süt sektörünün tüm paydaşları bir araya gelecek.

"Yerel Güç, Küresel Vizyon" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, Türkiye süt endüstrisinin geleceğine yön verecek kapsamlı bir programla, sektörün geleceği, üretim teknolojilerinden ticaret politikalarına, markalaşmadan sürdürülebilirliğe uzanan geniş bir perspektifle ele alınacak.

Toplam ihracatın 550 milyon doları aşması bekleniyor

Bu yıl ocak-eylül döneminde, süt ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak yaklaşık 400 milyon dolara ulaştı. Yıl sonu itibarıyla toplam ihracatın 550 milyon doları aşması bekleniyor.

