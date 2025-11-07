Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
Türkiye
İHA 07.11.2025 07:43

Kontrolden çıkan araç elektrik direğine saplandı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak kaldırım üzerindeki elektrik direğine saplandı. Kazada 1’i kadın 2 kişi ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan araç elektrik direğine saplandı

Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı seyreden Oktay K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırım üzerinde bulunan beton elektrik direğine çarptı.

Direğe yan kısmıyla çarpan otomobil adeta direğe saplanırken, araç sürücüsü ve yolcu konumundaki Tuğçe F. araç içerisinde sıkıştı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri itfaiye ekipleriyle birlikte araç içerisine sıkışan yaralılara müdahale ederken, sıkışan sürücü ve kadın araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ağır yaralanan 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Aksaray
