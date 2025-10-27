Açık 8.3ºC Ankara
AA 27.10.2025 06:29

Uludağ’da kayıp 2 kişiyi bulmak için ekipler seferber oldu

Uludağ’da yürüyüşe çıkan iki arkadaş ormanlık alanda kayboldu. Ekipler, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyallerle konumlarını belirlemeye çalışıyor.

Uludağ’da kayıp 2 kişiyi bulmak için ekipler seferber oldu
[Fotograf: İHA]

Bursa Uludağ'a gezmek için çıkan 5 kişilik arkadaş grubundan 3'ü teleferikle dönerken Eyüp K. ile Murat A. Sarıalan mevkiinden yürüyerek inmek istedi.

Bir süre sonra ormanlık alanda yollarını kaybeden 2 arkadaş, cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yollarını bulamadıklarını belirterek yardım istedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyalle konumu belirlemeye çalışırken bölgede arama çalışmaları sürüyor.

