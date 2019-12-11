Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu11 Aralık 2019 Çarşamba 16:42 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 16:50
Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcıları arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, mont, bere ve baton bulunan bölgede, ikinci bir batona daha ulaştı.
İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığının önüne park edip zirve tırmanışına geçti.
Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi.
Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.
Kayıp dağcıları arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, dağcılara ait mont, bere ve baton bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında, arama çalışmalarına devam ediyor.
Aramalar sırasında Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci bir baton bulundu. Bulunan batonun dün bulunan batondan farklı renkte olduğu açıklandı.
Baton, incelenmek üzere Uludağ Jandarma Karakoluna götürüldü. Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu Uludağ'da, arama çalışmaları karadan sürdürülüyor.
Kaynak: DHA