Türkiye

Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu

11 Aralık 2019 Çarşamba 16:42 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 16:50

Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcıları arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, mont, bere ve baton bulunan bölgede, ikinci bir batona daha ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]