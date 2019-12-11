Türkiye
Balıkesir'de 3,7 büyüklüğünde deprem11 Aralık 2019 Çarşamba 16:33 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 17:04
Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Akçaköy mahallesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 16.15'te meydana gelen depremin yaklaşık 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
İki deprem olmuştu
Altıeylül ilçesinde, dün gece saat 23.14'te 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedilmişti. Depremin ardından, 4,3 büyüklüğünde artçı deprem meydana gelmişti.
Kaynak: TRT Haber