Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından boyutlarının altında balık avlanmasının yasaklanması nedeniyle yürütülen çalışmada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

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Denetimde boy sınırlamasına yönelik uygulamalar hatırlatılarak, "Denetimlerde tebliğde belirtilen boy ve ağırlık yasaklarına uygun olmayan 120 kutu istavrit, 200 kutu hamsi ile balık yağı ve unu, fabrikalara gönderilen 25 ton hamsi için idari işlem yapılarak, balıklara el konulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, ticari olarak avcılığı ve satışı yapılan balıklar için asgari avlanabilir boy limitlerinin belirlendiğini, denetimlerin avcılık sezonu boyunca devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA