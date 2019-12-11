Aniden rahatsızlandı, nefes alamadı. Yardıma okul çalışanları ve öğretmenleri koştu ancak fayda etmedi. Hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Ankara Keçiören'deki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda yaşandı. Savcılık açıklamasına göre birinci sınıf öğrencisi Mert, sabah saat 8.30'da kantinden şırınga şeklindeki sıvı çikolatadan aldı. Çikolatayı yerken birden nefes alamamaya başladı, fenalaştı.

Minik Mert'e ilk müdahaleyi okulun hizmetlisi yaptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz öğrenci, müdahalelere yanıt vermedi, hayatını kaybetti. Acı olay, okulda büyük bir şoka neden oldu.

Kesin ölüm nedeni otopsi raporu tamamlandığında açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Mert Yağız Köksal'ın dün vefat etmesiyle ilgili olayın idari açıdan, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen maarif müfettişlerince tüm yönleriyle ve kapsamlı şekilde soruşturuluyor.

Maarif müfettişleri tarafından yapılan ilk incelemede, söz konusu kantin işletmesinin, ilgili mevzuat gereği okulda oluşturulan komisyon tarafından 15 Kasım 2019'da, Keçiören İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından da son olarak 29 Kasım 2019'da denetlendiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Soruşturmanın salahiyeti açısından, sorumluluğu olabileceği düşünülen ilgili okul yöneticileri görevden uzaklaştırılmış olup, iddialara konu olan okul kantini işletmesinin sözleşmesi feshedilmiştir. Öğrencimizin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan ve eğitim camiamızı derinden üzen bu elim hadisede sorumluluğu bulunan kişiler hakkındaki soruşturma süreci hassasiyetle yürütülmektedir. Ayrıca, söz konusu olayla ilgili adli makamlarca başlatılan soruşturma devam etmektedir."

Mert Yağız Köksal'ın, okul kantininden aldığı, içinde sıvı çikolata bulunan oyuncak şırınga şeklindeki ambalajın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Köksal'ın kesin ölüm nedeni, otopsi raporu tamamlandığında açıklanacak.

Kaynak: TRT Haber