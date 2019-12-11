Türkiye
Yere döktüğü madde alev alınca yanmaktan son anda kurtuldu11 Aralık 2019 Çarşamba 16:32 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 17:25
Sakarya'da bir temizlik görevlisi, çalıştığı fabrikanın zeminine döktüğü maddenin alev alması sonucu yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçi, yanıcı maddelerin olduğu deponun beton zeminine temizlik maddesi döktü.
Temizlik makinesiyle yerleri temizlemeye başlayan işçi, bir anda meydana gelen parlama sonucu alevlerin arasında kaldı. Hızla araçtan inip olay yerinden uzaklaşan işçi, durumu itfaiyeye bildirdi.
Fabrikada bulunan itfaiye ekipleri, yangını, raflardaki yanıcı maddelere ulaşmadan kısa sürede söndürdü.
Yangında, depoda küçük çapta hasar oluşurken, olay anı ise fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: temizlik görevlisi güvenlik kamerası fabrika akyazı