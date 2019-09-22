Türkiye
Ülke genelinde havalar ısınıyor22 Eylül 2019 Pazar 07:12 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 07:16
Hafta sonu mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklığının yarından itibaren yeniden artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün kuzey kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının bugün güneydoğu kesimlerde azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği ancak hafta başından itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: TRT Haber
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