Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün kuzey kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının bugün güneydoğu kesimlerde azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği ancak hafta başından itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber