Şiirler okundu, suikasta uğradığı yere karanfiller bırakıldı. Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, vefatının 27'nci yılında evinin önünde anıldı.

24 Ocak 1993... Karlı bir Ankara sabahıydı. İşe gitmek için evinden çıktı Uğur Mumcu. Aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti. Vefatının 27'nci yılında, sevenleri aynı duygular ile oradaydı.

[Fotoğraf: AA]

Anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, "Hainler onu yok etmeye çalıştılar ama o düşünceleri ile yaşıyor. Onu her yıl anıyoruz saygı ile anıyoruz. Sevgi ile anıyoruz anmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ile birlikte anıta karanfil bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: TRT Haber