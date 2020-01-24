Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü sokak üzerinde alt yapı çalışması yapıldığını görüp şüphelenen Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, yolu dubalarla ve iş makinesiyle kapatan şahısları inceledi.

[Fotoğraf: İHA]

Şahısların davranışlarından şüphelenen polis ekipleri yaptıkları kontrollerde izin belgelerinin sahte olduğunu belirledi.

Türkmenistan doğumlu C.J. ve A.J. ile Türk vatandaşı K.M.Y. ile S.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Şahısların benzer suçlardan kayıtları olduğu, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bu yöntemi kullanarak hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

Olayda kullanılan iş makinesi ve diğer suç eşyalarına mahkemece tedbir kararı ile el konulurken, yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA