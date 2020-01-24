Son teknoloji kullanıldı, her türlü arazi ve hava koşullarına uygun üretildi.

Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı M4K, arızalanan ya da kaza yapan askeri araçların kurtarılması amacıyla Konya'da üretildi. 7 metre mesafeden 25 ton kaldırabilen, 600 beygir gücündeki devin testleri başarıyla tamamlandı.

M4K, askeri araçları kurtarmakla kalmıyor, balistik ve mayın koruması sayesinde riskli bölgeden güvenle uzaklaştırıyor. Yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi ile etkin koruma sağlıyor.

M4K, tehditleri de üzerindeki ASELSAN'ın Uzaktan Komutalı Silah Sistemi SARP'la bertaraf ediyor.

Zırhlı kurtarıcı; çekme, hız, patlatma gibi zorlu testlere sokuldu, hepsinden başarıyla çıktı.

29 M4K, testlerin tamamlanmasının ardından silahlı kuvvetlerinin hizmetine girecek.