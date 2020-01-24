Adana'da dün geceden beri fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Kozan Sağlık Meslek Lisesi Çok Amaçlı Spor Salonu ile Kozan Ramazanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin çatıları uçtu.

[Fotoğraf: DHA ]

Şiddetli rüzgarın etkisiyle Şevkiye Mahallesi'nde bulunan bazı ağaçlar devrildi.

İmamoğlu ilçesinde ise, evin çatısı uçarak çarptığı enerji nakil hatlarının kopmasına neden oldu. Elektrik dağıtım ekipleri tarafından meydana gelen arızanın giderilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA