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Türkiye
DHA 17.11.2023 10:01

'Ucuz telefon' 55 bin lirasına mal oldu

Zonguldak'ta bir kişinin ürün fiyatlarını karşılaştıran internet sitesinin yönlendirmesiyle satın aldığı telefon kaçak ve ikinci el çıktı. 55 bin lira ödeme yapan ve parasını alamayan kişi, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

'Ucuz telefon' 55 bin lirasına mal oldu

Zonguldak'ta bir firmada yöneticilik yapan E.Ö, cep telefonu almak için internette fiyat kıyaslaması yapan ve ucuz ürünleri listeleyen bir internet sitesine girdi.

Güvendiği sitenin yönlendirdiği e-ticaret sayfasından 24 Ekim’de telefon satın alan E.Ö, cihaz eline ulaştığında kutusunun açıldığını ve cihazın yeni olmadığını fark etti. Ayrıca cihazın 'yurt dışı' ürünü olduğunu fark eden E.Ö, firmaya ulaşarak cihazı 28 Ekim’de iade için kargoya verdi.

Firmanın 7 iş günü içinde paranın hesabına yatırılacağını söylediğini ancak hala yatırılmadığını söyleyen E.Ö, aracı site, e-ticaret sayfası ve kargoyu teslim alan yetkililerinden şikayetçi oldu.

Türkiye’nin fiyat karşılaştırma sitesinin yönlendirdiği sayfadan cep telefonu aldığını ve 55 bin lira ödeme yaptığını söyleyen E.Ö, "Beni bir mağazaya yönlendirdi, oradan kredi kartıyla tek çekim yaparak satın aldım. Cihaz geldi, kullanılmış ambalajı açık ve kaçak şekildeydi. Cihazın kurulumunu yapamadık, yurt dışına ait olduğu ve ne olduğu belli olmadığı için. Firmaya bir şekilde ulaştık, bize ‘Ürünü geri gönder’ dedi. Verdikleri kargo koduyla geri gönderdik. 15 gün önce 'Paranız, siteden aldığınız için 7 gün içinde kartınıza iade olacaktır' diye söylediler ama bankaya falan ulaşmadılar, yapacaklarını da sanmıyorum" dedi.

"Aracı firmanın mağduriyetimi gidermesini rica ediyorum"

Yaşadığı sorundan sonra internet sitesine ulaşan E.Ö, "Mağdur olduğumu söyledim. 'O bizi ilgilendirmez, biz sadece fiyat karşılaştırması yapan bir siteyiz' dediler. Ben arada bu firma olmasa o ürünü almazdım. O firmanın unvanına güvenerek ben satın aldım. Beni mağdur etti. Resmen dolandırıldık açıkçası, 55 bin TL ödeme yaptım. Paramı geri alamıyorum. Ben aracı firmanın mağduriyetimi gidermesini rica ediyorum" diye konuştu.

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