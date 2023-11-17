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Türkiye
AA 17.11.2023 09:48

Erzurum, Ardahan ve Kars'ın yüksek bölgelerine kar yağdı

Erzurum, Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ın yüksek bölgelerine kar yağdı

Erzurum'da gece etkili olan sağanak, yükseklerde kara dönüştü.

Soğuk havanın etkili olduğu şehri çevreleyen dağlar ve tepeler beyaza büründü.

Palandöken Kayak Merkezi'nde de kar etkili oldu.

Kars'ta ise şehir merkezinde akşam karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar etkisini gösterdi.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ın yüksek bölgelerine kar yağdı

Kentin yüksek kesimler yağışla beyaza büründü.

Soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı, araç camları buz tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Ardahan’da da kar ve soğuk hava etkili oldu. Gece başlayan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı. Yağışla dağlar ve tepeler beyaza büründü.

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