Puslu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.11.2023 09:43

Ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde çalışma yürütülüyor

Heyelan riski nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinin yeniden trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.

Ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde çalışma yürütülüyor
[Fotograf: AA]

Tünel çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarındaki alanda dün akşam meydana gelen ufak çaptaki akmaların ardından kapatılan yolda günün ilk ışıklarıyla ekiplerin çalışmaları başladı.

Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yola akan çamurları temizleyen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle de kanallara dolan çamur ve toprak yığınlarını kaldırıyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul istikametinin ilk etapta kontrollü, daha sonra da tamamen ulaşıma açılması planlanıyor.

ETİKETLER
Heyelan İstanbul
Sıradaki Haber
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:08
Haydarpaşa Garı restorasyonla özgün haline kavuşuyor
11:05
Depremzede üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim ücreti alınmayacak
10:59
Biden, ABD'nin, Pasifik bölgesinin geleceği için "hayati" olduğunu belirtti
11:02
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı
10:49
ABD: Gazze'ye daha çok yakıt girişi gerekiyor
10:48
Kısa vadeli dış borç eylülde yükseldi
Iğdır'da Anıtkabir'de tutulan Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler Ankara'da
Iğdır'da Anıtkabir'de tutulan Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler Ankara'da
FOTO FOKUS
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ