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Türkiye
İHA 17.11.2023 08:23

İzmir Metrosu'nda seferler yeniden normale döndü

İzmir Metrosu'nda treninin dün raydan çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından, seferlerin bugün normale döndüğü açıklandı.

İzmir Metrosu'nda seferler yeniden normale döndü

Dün Bornova ilçesi Sanayi İstasyonu'nda meydana gelen kazada, Fahrettin Altay Metro İstasyonu'ndan Evka-3 istikametine gitmekte olan ve içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu İzmir Metro yolcu treni seyir halindeyken raydan çıkarak duvara çarptı.

Yolcuların panik yaşadığı kazada vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada tren içerisinde bulunan yolcular tahliye edilirken, adrese gelen İzmir Metro A.Ş. görevlilerince kazanın yaşandığı bölgede teknik çalışmalar başlatıldı.

İzmir'de metro raydan çıktı: 3 yaralı
İzmir'de metro raydan çıktı: 3 yaralı

Seferler Evka-3 yönüne geçici süreliğine durdurulurken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Seferler normale döndü

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada ise, seferlerin bugün itibarıyla yeniden normale döndüğü belirtildi.

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