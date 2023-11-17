Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 1127 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 73 ilde son 3 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-4 operasyonlarında, 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek, 54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildiğini belirterek bin 127 şüpheli şahsın gözaltına alındığını kaydetti.

7️⃣3️⃣ İlde Son 3 Günde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-4 Operasyonlarında;

6️⃣9️⃣7️⃣ Ruhsatsız tabanca,

2️⃣5️⃣ Uzun namlulu tüfek,

5️⃣4️⃣ Kurusıkı tabanca

1️⃣1️⃣5️⃣ Ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam

8️⃣9️⃣1️⃣ Silah ele geçirildi.… pic.twitter.com/8xOkq0Kucx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 17, 2023