Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 17.11.2023 05:24

Seyir halindeyken kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.

Seyir halindeyken kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

Ağzıkaraca Köyü yolunda meydana gelen kazada, otomobiliyle seyir halinde olan Ömer Faruk Tunç, bu sıra kalp krizi geçirdi.

Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Tunç’un otomobili kontrolden çıkıp tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Tunç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Tunç’un cenazesi İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER
Adana Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:11
İsrail gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurdu
06:05
Kars'ta iki aile arasında kavga: 5 yaralı
06:01
Online alışverişlerde sanal kart kullanılması tavsiye edildi
05:27
Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı
05:20
Küresel borçlar 307 trilyon doları aştı
04:42
SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
10 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
10 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
FOTO FOKUS
Savaş bittikten sonra ne yapacaksınız?
Savaş bittikten sonra ne yapacaksınız?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ