Seyir halindeyken kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

Ağzıkaraca Köyü yolunda meydana gelen kazada, otomobiliyle seyir halinde olan Ömer Faruk Tunç, bu sıra kalp krizi geçirdi.
Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Tunç’un otomobili kontrolden çıkıp tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Tunç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Tunç’un cenazesi İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.