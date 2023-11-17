Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti.

Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkilerinde yoğunlaşan yağışın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Arazi araçlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu bölgedeki kış manzaralarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bu arada, araçlarıyla karla kaplı yollarda ağır ağır ilerleyebilen vatandaşların çektiği görüntülere, doğada dolaşan domuzlar da takıldı.