Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı

Sabah 08.30 sıralarında Gaziantep çevre yolu Kilis kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada arızalanarak yol kenarına park eden Halime K. kontrolündeki araca arkadan gelen hafif ticari araç ile otomobil çarptı.

Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası Halime K. kontrolündeki plakalı araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürürken araç içerisinde bulunan Halime K.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine yaralanan Mehmet Ali K., Ferit K., Fatma Y., Harun K., İkra O. ve İclal Ö. isimli 6 kişi ise ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, çevre yolundaki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışılıyor.