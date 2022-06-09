Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ucuz ekmek satıldığı için fırına tüfekle ateş eden zanlıya "ev hapsi"
Antalya'da ucuz ekmek sattığı gerekçesiyle bir fırına av tüfeğiyle ateş eden şüpheli, "ev hapsi" tedbiriyle serbest bırakıldı.
Kepez ilçesinde O.S'ye ait fırına av tüfeğiyle ateş eden ettikten kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanan İ.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince hakkında ilk duruşmaya kadar "konutu terk etmeme" adli kontrol kararı verilen zanlı, serbest bırakıldı.
Fırıncı olduğu öğrenilen İ.A, ekmeği 4 lira yerine 2 lira 25 kuruşa sattığı gerekçesiyle O.S’nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki fırınına dün av tüfeğiyle bir el ateş etmişti. Olaydan sonra kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.
Etiketler: Antalya
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