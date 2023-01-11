Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 17:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Üç il için "turuncu" uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat
[Fotograf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan "turuncu" kodlu uyarıya göre, yarın Antalya, Burdur ve Isparta'da çevrelerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
3 il için "turuncu" uyarı
Antalya, Burdur ve ile Isparta çevrelerinde yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli olması, rüzgarın ise (40-60 km/sa) kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Sağanak
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