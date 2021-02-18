Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 03:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzlama çalışması yapan belediye işçileri darbedildi
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da buzlanan yolda tuzlama çalışması yapan belediye işçileri darbedildi.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir yokuşta Canik Belediyesinde çalışan işçiler tuzlama çalışması yaptı.
Bu sırada bölgeye gelen bir grup henüz belirlenemeyen nedenle 3 işçiyi darbetti. Tuzlama çalışmasında kullanılan kamyonun camları da gruptakiler tarafından kırıldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumları iyi olan işçiler, şikayetçi olmak üzere polis karakoluna götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
İşçilerden Yaşar Yüksek, 2-3 kişinin sebepsiz yere kendilerine saldırdıklarını söyleyerek, "İlk önce kartopu atmaya başladılar. Daha sonra bize saldırdılar. Sebepsiz yere saldırdılar. Kamyonun camlarını kırdılar. Sonra da kaçıp gittiler" dedi.
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