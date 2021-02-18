Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir yokuşta Canik Belediyesinde çalışan işçiler tuzlama çalışması yaptı.

Bu sırada bölgeye gelen bir grup henüz belirlenemeyen nedenle 3 işçiyi darbetti. Tuzlama çalışmasında kullanılan kamyonun camları da gruptakiler tarafından kırıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumları iyi olan işçiler, şikayetçi olmak üzere polis karakoluna götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

İşçilerden Yaşar Yüksek, 2-3 kişinin sebepsiz yere kendilerine saldırdıklarını söyleyerek, "İlk önce kartopu atmaya başladılar. Daha sonra bize saldırdılar. Sebepsiz yere saldırdılar. Kamyonun camlarını kırdılar. Sonra da kaçıp gittiler" dedi.