Elazığ'da akşam saatlerinde devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Çaydaçıra Mahallesi Süleyman Ateş Caddesi'nde buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Eğimli yolda çok sayıda aracın kayması ve 4 otomobil ile 1 pikabın çarpışma anı cep telefonu ile görüntülendi.

[Fotoğraf: AA]