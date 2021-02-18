Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Buzlanan yolda otomobiller birbirine girdi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da buzlanan yolda kayan 4 otomobil ile 1 pikap çarpıştı.
Elazığ'da akşam saatlerinde devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
Çaydaçıra Mahallesi Süleyman Ateş Caddesi'nde buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Eğimli yolda çok sayıda aracın kayması ve 4 otomobil ile 1 pikabın çarpışma anı cep telefonu ile görüntülendi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kar Yağışı Trafik Kazası
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