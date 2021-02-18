Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 01:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alacak verecek kavgasında 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden 2'si silahla ateş edilmesi, 5'i darp sonucu yaralandı.
Yaralılardan 33 yaşındaki M.K. hayatını kaybederken, diğerleri hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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