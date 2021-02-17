Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 22:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tekirdağ’da şofben patladı: Ev alev topuna döndü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde patlayan şofben yangına neden oldu. Alev topuna dönen ev itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 katlı bir evde elektrikli şofben patladı. Patlama sonrası yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Evde bulunanlar büyük bir korkuyla dışarı çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye akibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında evin çatısı çöktü.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Etiketler: Yangın
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