Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 katlı bir evde elektrikli şofben patladı. Patlama sonrası yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Evde bulunanlar büyük bir korkuyla dışarı çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye akibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında evin çatısı çöktü.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.