Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İvrindi Kaymakanlığından yapılan açıklamada, Kına Mahallesi'ndeki bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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