Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 15 araç birbirine girdi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 15 araç birbirine girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki viyadükte buzlanma nedeniyle kayan tır, yol kenarındaki korkuluklara çarptı.
Ardından gelen 14 araç da birbirine çaptı. Kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, trafik ekipleri araçların viyadük altından geçişine izin verdi.
Etiketler: Trafik Kazası
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