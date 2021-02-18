Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 01:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçerisinde kimyasal maddelerin bulunduğu tır alev aldı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da içerisinde kimyasal maddelerin bulunduğu tır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 EE 731 plakalı tır, Bursa-İstanbul Karayolu Dürdane mevkisinde alev almaya başladı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler tarafından yangın söndürülürken, tır kullanılmaz hale geldi.
Yanan tır kargo aracıydı ve İstanbul'dan Manisa'ya doğru yola çıkmıştı.
Sıradaki Haber
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz