İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla’da bir iş yerinde kaçak akaryakıt üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. İş yerine baskın yapan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Burada arama yapan ekipler, işlem yapılmak üzere bekletilen çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, akaryakıt tankı ve 80 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

Atık yağları akaryakıta çevirmişler

Şüpheliler, organize sanayi bölgeleri ile oto tamirhanelerinden topladıkları atık yağları, belirli işlemlerden geçirdikten sonra piyasada "10 numara yağ" olarak bilinen akaryakıta çevirmişler. Lojistik firmalarına çalışan tır ve kamyon sahiplerine satmışlar.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınanlar arasında bulunan iş yeri sahibi T. Ç.'ye ayrıca çevreye zarar verdiği gerekçesiyle 396 bin lira idari para cezası uygulandı.